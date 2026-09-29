Suomessa harjoitellaan parhaillaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa harjoituksessaYli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee kuvitteellisissa poikkeusoloissa.
Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto.
Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo.
Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa.Artikkelin aiheet
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