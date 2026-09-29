Ruotsin vaaliviranomaisille vyöryy valituksiaRuotsin valtiopäivävaaleista kertyy lisää valituksia päivittäin.
Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset.
Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Borlängessä epäiltyyn vaalivilppiin.Artikkelin aiheet
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