Valtakunnansyyttäjä on tyytymätön Auerin ja Ihlen vapauttavaan tuomioon Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä.

Anneli Auer (2. vas.) ja Jens Ihle (oik.) kertoivat käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. RONI LEHTI / LEHTIKUVA.

Uutiset | Rikokset STT

Valtakunnansyyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Ihlen, entisen Kukan, saamaan vapauttavaan tuomioon.

Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto kertoi tiistaina ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Tiedotteen mukaan päätös tyytymättömyyden ilmoittamisesta vastaa koko syyttäjäryhmän yhteistä käsitystä.

Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Valituksen määräaika on 29. toukokuuta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä.

Oikeuden mukaan todistelu uudessa oikeudenkäynnissä tuki vahvasti sitä, että väitettyjä rikoksia ei tapahtunut.

Auer ja Ihle tuomittiin vuonna 2013 vuosien vankeusrangaistuksiin, mutta toissa vuonna korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin. Tuomion purku liittyi siihen, että asianomistajina olleet Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, että heidän aiemmat kertomuksensa eivät pidä paikkaansa.

Syytteet koskivat Auerin lapsista kolmea nuorinta. Vanhin lapsista kertoi alusta asti, että rikoksia ei tapahtunut.

Auer ja Ihle kertoivat toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen.

Syyttäjät pitivät kiinni siitä, että lapset puhuivat totta alkuperäisissä kertomuksissaan vuonna 2011. Syytteiden mukaan Auer ja Ihle tekivät lapsille moninaista fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa vuosina 2007–2009.

Auerin ja Ihlen puolustusten ja lasten itsensä mukaan kertomukset rikoksista syntyivät aikanaan vieraannuttamisen ja johdattelun tuloksena.

Auerin lapset sijoitettiin Auerin veljelle ja tämän vaimolle keväällä 2010 sen jälkeen, kun Auer oli vangittu epäiltynä miehensä ja lastensa isän murhasta.

Sijaisvanhempien luona kolme nuorinta lasta alkoivat kertoa rajuja tarinoita isänsä henkirikoksesta sekä seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Anneli Auerin lapset kertoivat viime keskiviikkona STT:lle sähköpostitse avustajansa välityksellä olevansa iloisia käräjäoikeuden oikeudenmukaisesta päätöksestä. Lasten mukaan tämä auttaa heitä kaikkia jatkamaan elämässä eteenpäin.

