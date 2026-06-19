Iranin ja USA:n neuvottelut Sveitsissä lykkääntyvät, uusi ajankohta ei toistaiseksi tiedossaAiemmin Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance perui suunnitellun matkansa Sveitsiin. Valkoisen talon mukaan syynä olivat teknisten neuvottelujen
Iranin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Sveitsissä on peruttu tältä päivältä, kertoo Sveitsin ulkoministeriö. Iranin ja Yhdysvaltojen oli tarkoitus aloittaa keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi tänään Sveitsin Bürgenstockissa.
Ulkoministeriö sanoi viestissään uutistoimisto AFP:lle, että neuvotteluja Yhdysvaltojen, Iranin, Qatarin ja Pakistanin välillä on lykätty. Ministeriö ei kertonut uutta aikaa neuvotteluille.
”Sveitsi on edelleen valmis edistämään näitä neuvotteluja. Asiaankuuluva valmistelutyö Bürgenstockissa jatkuu”, ulkoministeriö lisäsi viestissään.
Aiemmin uutiskanava CNN kertoi Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen peruneen tälle päivälle suunnitellun matkansa Sveitsiin. Valkoisen talon lausunnon mukaan Vancen matka peruttiin, koska suunnitelmat teknisille neuvotteluille ovat vielä auki. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain delegaatio on valmistautunut lähtemään paikan päälle heti tilaisuuden tullen.
Yhdysvallat ja Iran pääsivät sopuun alustavasta rauhasta viikonvaihteessa, ja samalla sovittiin myös aselevosta Lähi-itään.
Alustavassa sopimuksessa mainittiin myös, että lopullisen sopimuksen on tarkoitus lakkauttaa vihollisuudet Libanonissa. Yhdysvallat ei kuitenkaan ole sotinut Libanonissa, vaan maassa keväällä nähdyistä pommituksista on vastannut sen kumppanimaa Israel.
Sopimuksesta huolimatta Israelin asevoimat kertoi perjantaina jatkaneensa iskuja eteläisessä Libanonissa. Qatarilaismedia al-Jazeera kertoo, että Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan Israel surmasi perjantain vastaisena yönä tekemissään iskuissa ainakin 16 ihmistä.
NNA kuvaili yöllistä pommitusta yhdeksi Israelin voimakkaimmista iskuista alueella.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut Israelin joukkojen pysyvän Libanonissa, Syyriassa ja Gazassa niin kauan kuin siihen on tarvetta. Hänen mukaansa Israel on perustanut maihin turvavyöhykkeitä, ja Israelin joukot pysyvät näillä vyöhykkeillä niin pitkään kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.Artikkelin aiheet
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