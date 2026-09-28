Lentopallon EM-kisoissa historiallisen pronssimitalin ottanut Suomen miesten lentopallomaajoukkue oli maanantaina juhlinnan kohteena Tampereella.

Joukkueen matka kohti kautta aikain ensimmäistä EM-mitaliaan alkoi Tampereella pelatusta alkulohkosta ja huipentui viime viikolla Italiassa pelattuihin pudotuspeleihin. Niissä Suomi järisytti lentopallomaailmaa muun muassa voittamalla hallitsevan maailmanmestarin Italian.

Historiallinen mitali tuli lauantaina Suomen musertaessa EM-pronssiottelussa Slovenian.

Joukkueen kanssa juhlimassa Tampereen Keskustorilla oli runsaslukuisesti yleisöä.

”Oli kyllä ihan käsittämätöntä. Ja vielä maanantaina. Oli nättiä nähdä, että oli näin paljon porukkaa ja on saatu tällainen buumi lentopallolle”, Suomen avainpelaajiin läpi kisojen kuulunut Nooa Marttila iloitsi Ylen haastattelussa.

”Lentopallo ja tori täynnä. Tämä on ihan uskomatonta”, pikkuveljensä Nooan tavoin hienot kisat pelannut Luka Marttila täydensi.