Sää on sateista ja lämmintä ‒ ei hallan vaaraaMatalapainevoittoisen sään myötä sateet ovat alkuviikolla yleisiä, myös ukkosia on tiedossa.
Laaja matalapaineen alue vaikuttaa Suomen säähän koko viikon ajan. Useampi sadealue liikkuu Suomen yli lännestä itään. Vettä kertyy seuraavan viiden vuorokauden aikana yleisesti 5 - 25 mm, Lapissa 10 - 40 mm. Sateiden seassa voi kehittyä myös ukkosia.
Loppukesän tai alkavan syksyn tapaan ilmassa on runsaasti kosteutta. Tämä näkyy päivisin runsaana pilvisyytenä, sekä öisin muodostuvina sumuina ja matalina pilvilauttoina.
Suomessa vallitsee lännen ja etelän väliset ilmavirtaukset, tämän myötä lämpötilat on ajankohtaan nähden melko korkeita. Päivälämpötila ovat laajalti 15 ja 20 asteen välillä, aivan pohjoisimmassa Lapissa jäädään hieman viileämpiin lukemiin. Päivälämpötilat ovat 1 - 3 astetta ajankohdan tyypillisiä arvoja korkeampia.
Runsaan pilvisyyden sekä lämpimän ilmamassan myötä myös yöt ovat lämpimiä, yön alimmat lukemat ovat 6 ja 15 asteen välillä, eikä hallasta ole vaaraa.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologiArtikkelin aiheet
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