SpaceX yrittää laukaista Falcon 9 -raketin Vandenbergin avaruuskeskuksesta Kaliforniasta torstaina 1. lokakuuta. Laukaisuhetkeksi on kerrottu 21.18 Suomen aikaa, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Laukaisun onnistuessa raketin toinen vaihe ja vasta laukaistut 70 pientä satelliittia saattavat näkyä sään salliessa eteläisessä Suomessa yhtenä pitkulaisena kohteena.

Pohjoisessa Suomessa raketti ja satelliitit näkyisivät luultavasti erillisinä kohteina kello 22.35, kun ne tulevat esiin Maan varjosta auringonvaloon. Tämä tapahtuu pohjoisella taivaalla, noin 45 asteen korkeudella. Letka etenee esiin tultuaan yhä alemmas pohjoisella taivaalla ja katoaa lopulta horisonttiin.

Tapahtuman yhteydessä saattaa näkyä jarrutuspolttojen aiheuttamia kaasupilviä, todennäköisimmin Pohjois-Suomessa. Tällöin rakettivaihe voi näkyä taivaalla valoa hehkuvana sumutäplänä.

”Raketti-ilmiö voi näyttää taivaalla hyvinkin erikoiselta, se voi olla kirkas sumuinen pilvi, joka ehkä peräti kieppuu. Ja perässä saattaa tosiaan tulla letka satelliittien valoja. Mutta etukäteen ei tiedetä, tekeekö rakettivaihe jarrutuspolttoja Suomen yllä, mikä tekisi tästä näyttävämmän ilmiön”, Ursa kuvailee.

Mikäli laukaisu ei onnistu 1. lokakuuta, laukaisua yritetään uudestaan seuraavina päivinä samaan kellonaikaan.