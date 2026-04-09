Iran ilmoitti vaihtoehtoisista reiteistä Hormuzinsalmessa merimiinojen vuoksi Tiettävästi vain muutama öljytankkeri on päässyt kulkemaan salmen läpi.

AFP/LEHTIKUVA.

Iran on ilmoittanut vaihtoehtoisista reiteistä Hormuzinsalmen läpi kulkeville aluksille, koska salmen pääväylällä on riski osua merimiinoihin.

Iranin vallankumouskaarti kertoi asiasta varhain torstaina. Se antoi lausunnossaan myös ohjeet vaihtoehtoisiin saapumis- ja poistumisreitteihin.

Iran on suostunut avaamaan Hormuzinsalmen osana aselepoa Yhdysvaltojen kanssa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi keskiviikkona, että Iran varmistaa turvallisen kulun salmessa aselevon ajan.

Tiettävästi vain muutama öljytankkeri on päässyt kulkemaan salmen läpi, ja Iran on pysäyttänyt salmen läpi kulkevaa liikennettä. Esimerkiksi keskiviikkoiltana Iran lähetti yleisradioyhtiö BBC:n mukaan varoituksen, että kaikki Hormuzinsalmen läpi ilman lupaa yrittävät laivat tuhotaan.

Uutiskanava CNN:n mukaan Iranin vallankumouskaarti sanoi torstaina, että liikenne Hormuzinsalmessa hidastui keskiviikkona Israelin iskettyä Libanoniin, minkä jälkeen liikenne pysäytettiin. Vallankumouskaartin mukaan salmen läpi ehti kulkea kaksi iranilaista öljytankkeria sekä yksi Kiinan laivaston tankkeri.

Iran ja Yhdysvallat ilmoittivat kahden viikon aselevosta varhain keskiviikkona Suomen aikaa. Hormuzinsalmen avaaminen oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ehto aselevolle.

Öljykuljetuksille tärkeän salmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksensä Iraniin helmikuun lopussa. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä ja suuri osa nestekaasusta.

Vance: Vakavia seurauksia, jos salmi ei aukea

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoi keskiviikkoiltana Unkarin-vierailullaan, että Trump odottaa Iranin pitävän lupauksensa Hormuzinsalmen avaamisessa.

”Suoraan sanottuna, jos he rikkovat oman osuutensa sopimuksesta, he tulevat näkemään vakavia seurauksia”, Vance sanoi.

Trump sanoi keskiviikkona, että Yhdysvallat aikoo auttaa laivaliikenteen ruuhkien purkamisessa Hormuzinsalmessa.

Valkoinen talo on kertonut, että Vancen on määrä johtaa Yhdysvaltain delegaatiota neuvotteluissa Iranin kanssa. Neuvottelujen on määrä alkaa Pakistanissa perjantaina. Neuvotteluryhmään kuuluvat myös Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja Trumpin vävy Jared Kushner.