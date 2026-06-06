Sunnuntai tuo poutasään etelään, pohjoiseen sateita ja ukkosta Viikko päättyy melko vaihtelevassa säässä. Lapissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, kun taas etelämpänä on kesäisen lämmintä ja monin paikoin aurinkoista.

Jaa Kuuntele

Sateiden painopiste siirtyy sunnuntaina Pohjois-Suomeen. Kuva: Seppo Samuli

Uutiset | Sää Vendi Pelkonen

Maaston kuivuus on saanut helpotusta sateista laajalti maan etelä- ja keskiosassa. Samaan aikaan idässä ja pohjoisessa sää on ollut poutaisempaa ja hellettäkin ollaan mitattu useammalla havaintoasemalla. Ukkoskuurot jäävät tänään vähäisemmiksi, mutta yksittäistä salamointia esiintyy paikoin.

Sunnuntaina sateiden painopiste siirtyy Pohjois-Suomeen kylmän rintaman edetessä kohti pohjoista. Rintaman yhteydessä esiintyy sade- ja ukkoskuuroja, ja paikoin vettä voi sataa melko reippaastikin. Myös ukkoskuurot aktivoituvat rintaman vaikutuksesta ja salamointi voi olla runsasta. Lapissa on voimassa varoituksia voimakkaista ukkospuuskista, jotka voivat paikallisesti aiheuttaa lieviä tuulituhoja.

Maan etelä- ja keskiosassa sunnuntai on jälleen varsin kesäinen päivä. Lämpötila kohoaa laajalti 20 ja 25 asteen välille. Aurinko paistaa monin paikoin, vaikka aamupäivästä alkaen taivaalle muodostuu myös kumpupilviä.

Ensi viikko ei tuo säähän suuria muutoksia. Sää jatkuu melko lämpimänä ja epävakaisena. Sadekuuroja saadaan joka päivä ainakin jossain päin Suomea. Poutaisilla alueilla auringon paistaessa lämpötila nousee kesäisiin yli 20 asteen lukemiin. Mahdollinen viileneminen näyttää tällä hetkellä ajoittuvan vasta viikon puoliväliin, jolloin päivälämpötilat jäisivät yleisesti 20 asteen tuntumaan.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

Siirry tästä MT:n sääpalveluun