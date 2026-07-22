Sää lämpenee viikonloppua kohti Ajoittaisia sateita liikkuu eri puolilla Suomea seuraavina päivinä. Lämpötila nousee hitaasti ylöspäin, mutta hallaa voi esiintyä vielä lähiöinä.

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Tällä viikolla on mitattu hallaöitä, vaikka heinäkuu on yleensä vuoden lämpimin kuukausi. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Sää Eetu Rimo

Keskiviikon vastaisena yönä hallaa esiintyi paikoin Itä-Lapista Keski-Pohjanmaalle yltävällä vyöhykkeellä. Torstain vastainen yö on yhä ennusteiden mukaan pilvisempi, hallaa esiintyy todennäköisesti vain paikoin maan pohjoisosassa. Perjantain vastaisena yönä pilvisyys rakoilee enemmän ja hallaa voi jälleen esiintyä etelämpänäkin. Yölämpötila vaihtelee koko maassa kolmen ja 13 asteen välillä, viikonloppuun tultaessa koko maassa yölämpötila on seitsemän ja 15 asteen välillä.

Sää lämpenee viikonloppua kohti. Kuva: Ilmatieteen laitos

Keskiviikkona poikkeuksellisen alhaisia päivälämpötiloja mitattiin vielä maan itäosassa. Torstaista eteenpäin kylmin ilmamassa alkaa väistyä Suomen yltä ja lämpötilat nousta. Torstaina päivällä ollaan koko maassa 10 ja 19 asteen välillä, perjantaina maan etelä- ja keskiosassa 18 ja 21, maan pohjoisosassa 11 ja 18 asteen välillä. Lauantaina koko maassa mennään 16 ja 21 asteen välille.

Torstaina ajoittaisia sateita esiintyy maan länsi- ja pohjoisosassa, idässä on poutaisinta. Perjantaiksi maan pohjoisosaan saapuu sadealue, joka liikkuu yöksi pois. Lauantaiksi lähellä olevan matalapaineen johdosta Suomeen kiertyy uusi sadealue lännestä.

Eetu Rimo

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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