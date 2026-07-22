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Juuri nyt | Uutta tietoa hyytelösammaleläimestä – näin vieraslajin leviämisen voi estää
Tilaajalle | Salainen ase punkkeja vastaan
Luonnonoikku oy:n yrittäjä Katja Jokela on tyytyväinen yhteistyöhön Estradi Kyläkaupan kanssa. ”Olen iloinen, että toiminta laajenee”, hän sanoo.

Ruokamarkkinoiden uusi peluri laajentaa – verkkokauppa tulossa, tuottaja määrää myyntihinnan

Markkinapaikan avulla pientuottaja voi ulkoistaa logistiikan ja verkkomyynnin.
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Uutiset|Kauppa
22.7.202618:00
Nikke Kinnunen
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