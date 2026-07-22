Ruokamarkkinoiden uusi peluri laajentaa – verkkokauppa tulossa, tuottaja määrää myyntihinnan

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Uutiset
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Kauppa
22.7.2026
18:00
Nikke Kinnunen
Artikkelin aiheet
pientuottaja
verkkokauppa
lähiruoka
ruokakauppa
logistiikka
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