Viikonloppua vietetään keväisissä tunnelmissa Viikonloppuna nautitaan etelässä kevätauringosta ja pohjoisessa pakkasista. Tuulinen sää jatkuu viikonlopun yli. Tuulenpuuskat nostattavat kuivilta teiltä ilmaan katupölyä.

Viikonloppu on keväisen aurinkoinen. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Sää Eevi Silvennoinen

Keväälle tyypilliseen tapaan lämpötilan vuorokausivaihtelu on viikonloppuna suurta. Lauantain vastaisena yönä lämpötila laskee pakkasen puolelle koko maassa. Sunnuntaiyönäkin elohopea käy nollassa tai ainakin hyvin lähellä sitä. Kaikista kylmintä on Pohjois-Lapissa, missä pakkasta voi paikoin olla 10 astetta.

Kevätauringon lämmittäessä lämpötila nousee lauantaina iltapäivällä maan eteläosan aurinkoisilla alueilla yli 10 asteen. Toisaalta Pohjois-Lapissa päivän ylin lämpötila on pakkasen puolella.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Viikonloppu on myös tuulinen. Lauantaina etelänpuoleinen tuuli on puuskaista maan länsiosassa, mutta iltaa ja yötä kohden puuskat laantuvat. Sunnuntaina tuulen suunta kääntyy hieman ja tuuli puhaltaa etelän ja lännen väliltä. Sunnuntaina puuskaisinta tuuli on maan keskivaiheilla ja pohjoisosassa. Navakat puuskat nostattavat kuivilta teiltä ja pientareilta ilmaan katupölyä, joka ajoittain voi heikentää ilmanlaatua paikallisesti.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

