Öljyn hinta sukelsi yli 10 prosenttia – markkinoilla toivoa Iran-sovusta Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmi–maaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan.

Jaa Kuuntele

Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmi–maaliskuun vaihteessa. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Energia STT

Öljyn hinta oli yli 10 prosentin laskussa barrelilta keskiviikkona kello 14:n maissa. Yhdysvaltain WTI-laadun hinta oli pudonnut alle 90 dollarin rajan, ja Brent-laatu maksoi alle 100 dollaria barrelilta.

Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta, josta esimerkiksi verkkosivusto Axios on kertonut.

”Uutiset ovat herättäneet tuoretta optimismia, että olemme menossa oikeaan suuntaan globaaleilla energiamarkkinoilla, mikä kannustaa yleisesti riskinottoon”, investointipankki Saxo UK:n strategi Neil Wilson kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmi–maaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Hinta on sen jälkeen sahannut sen mukaan, miten markkinat ovat reagoineet Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edistymiseen.

Sota johti käytännössä kaupallisen laivaliikenteen keskeytymiseen Hormuzinsalmessa, jonka kautta kuljetetaan noin viidesosa maailman öljystä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.