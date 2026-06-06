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Kaikkonen ruoan omavaraisuusasteesta: ”Ei meistä tietenkään banaanintuottajavaltiota tule”
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Kaikkonen ruoan omavaraisuusasteesta: ”Ei meistä tietenkään banaanintuottajavaltiota tule”
SDP:n suuntaan Kaikkosella oli viesti mahdollista hallitusyhteistyötä ajatellen: suomalaista ruoantuotantoa ei voi ajaa alaspäin.
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Uutiset
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Politiikka
6.6.2026
12:54
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
Antti Kaikkonen
ruoantuotanto
omavaraisuusaste
maatalous
kilpailulaki
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