Säikkyvätkö autoharrastajat kohonneita bensan hintoja? Tällaisen auton myynti lisääntyi keväällä räjähdysmäisesti Polttoaineiden hinnannousu on vauhdittanut sähköautojen suosiota. Bensa- ja dieselautoille löytyy silti vannoutuneet faninsa.

Nettiauton käyttäjien keskuudessa taannoin teetetty kysely paljasti, että jopa kolmanneksella vastaajista on taloudessaan enemmän kuin kaksi autoa. Kuva: Jaana Kankaanpää

Polttoaineiden tuntuva hinnannousu näkyy myös automarkkinoilla. Lähi-idässä käytävän sodan myötä kallistunut polttoaine on Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahden mukaan on nostanut sähköautojen kysyntää merkittävästi.

Sähköautojen haut Nettiauton verkkosivulla lisääntyivät maaliskuun aikana lähes sadalla prosentilla helmikuuhun verrattuna. Myös Autolli-portaalissa sähköautojen haut nousivat maaliskuussa noin 35 prosenttia.

”Täyssähköautot vetävät nyt hyvin. Sähköautot tulivat viime vuoden aikana osaksi valtavirtaa. Euromääräisesti niiden myynti on ohittanut bensa- ja dieselautot, vaikka kappaleittain niitä myydäänkin vähemmän”, Kalalahti kertoo.

Bensa- ja dieselautoja liikkuu Nettiauton kautta Kalalahden mukaan paljon. Erityisesti edullisille ajoneuvoille on kysyntää. Vuonna 2025 valtaosa Nettiautossa ilmoitetuista autoista on polttomoottoriautoja, ja noin joka kymmenes myyty auto oli täyssähköinen.

”Dieselautojen haut eivät mitenkään syöksyneet alaspäin, mutta laskeneet ne ovat selvästi viime kuussa. Myös bensa-autoja haetaan edelleen, mutta ne ovat yksikköhinnoiltaan edullisempia ja paljon ajettuja.”

Nettiauton käyttäjien keskuudessa taannoin teetetty kysely paljasti, että jopa kolmanneksella vastaajista on taloudessaan enemmän kuin kaksi autoa.

”Kaupunkiseudulla harvalla on taloudessaan kahta autoa enempää. Täältä katsoen onkin hyvä muistaa, miten paljon on autoharrastajia ja sellaisia, joilla on tilaa useammalle autolle.”

Kohonnut bensan hinta ei siis välttämättä säikäytä autoharrastajia. Kalalahden mukaan harrastuskohteeksi tarkoitetun auton käytöstä ollaan kuitenkin valmiita maksamaan.

Museo-, tuning- ja kilpa-autojen kohdalla ajomäärät ovat usein myös merkittävästi pienemmät, kuin päivittäis-ajoon hankitussa ajoneuvossa. Päivittäisessä käytössä olevan perheauton kohdalla kulutusta mietitään Kalalahden mukaan sen sijaan ehkä tarkemmin.

Nettiautossa hänen mukaansa jopa 700 000 ilmoitusta vuodessa, joten selkeää tilastoa juuri harrasteautojen määrästä on hankala tehdä.

Harrasteautoja liikkuu Kalalahden mukaan eniten harrastajien keskuudessa ja esimerkiksi Facebook-ryhmien kautta.

”Alakategoriana harrasteautot, kuten museoautot ja jenkkiraudat, on erittäin erittäin suosittu”, hän kertoo.

Perusautoista suosituin kaksikko on Kalalahden mukaan tällä hetkellä Skoda Octavia ja Volkswagen Golf. Molempia myydään 10 000 euron mediaanihinnan molemmin puolin.

Dieselautojen ykkösenä Nettiauton tilastoissa on Volkswagen Transporter, jonka myynti Kalalahden mukaan kasvanut jopa 12 prosenttia.

”Henkilöautoissa dieselit ovat menneet ihan kivasti kaupaksi. Viiden kärjessä ovat Mercedes Benz, BMW, Volvo, Volkswagen ja Audi.”

Autoilla ajetaan pitkään ja myös autojen romutusikä on Kalalahden tuntuman mukaan noussut.

Esimerkiksi vuonna 2024 keskimääräinen romutusikä oli noin 22,8 vuotta, kun vielä 2000-luvun alussa auto saattoi päätyä romutukseen jo 18-vuotiaina.

”Nyt autoilla ajetaan pitempään, kun markkinoille ei tule tarpeeksi uusia autoja”, Kalalahti toteaa.