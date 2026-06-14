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Juuri nyt | Tätä herkkua haetaan tunnin ajomatkan päästä
MT Hevoset | Espooseen lapioidaan verorahaa, että sote-lupaukset voidaan pitää – Vastuuministerikin kritisoi