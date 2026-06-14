Kameroilla varustetut roboleikkurit osaavat väistää siilit, lupaavat valmistajat
Jos siilin tietää asustelevan jossain päin pihaa, osassa robottiruohonleikkureista voi määrittää kielletyn alueen, johon leikkurilla ei ole asiaa.
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- Gigantin mukaan robottiruohonleikkureiden myynti kasvoi toukokuussa viisinkertaiseksi ja marras–joulukuussa 20-kertaiseksi.
- Miikka Lampinen kertoo, että kameroilla varustetut mallit väistävät esteitä ja siilejä, mutteivät kovakuoriaisia.
- Laitteissa voidaan määrittää kiellettyjä alueita ja hallita niitä puhelinsovelluksella GPS-paikannusta käyttäen.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.