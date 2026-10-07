Lohjan Ojamonharjun koulussa kiellettiin oppilailta kännykät koko koulupäivän ajaksi, Opettaja -lehti kertoo. Alaluokkien oppilaat saavat pitää puhelimet repuissa ja yläluokkalaiset luovuttavat ne kouluun saapuessaan lokerikkoon.

Muutos oppilaiden käytöksessä oli selvä ja nopea.

”Välitunneilla on ihan erilainen ääni. Nyt siellä jutellaan, tehdään yhdessä asioita ja luetaan kirja kädessä kokeisiin”, rehtori Mika Sipponen kertoo Opettaja -lehden mukaan.

Taustalla on viime vuoden elokuussa voimaan astunut perusopetuslain muutos, jonka mukaan mobiililaitteita saa käyttää opetuksen aikana vain opettajan luvalla.

Lisäksi opetuksen järjestäjä saa päättää, koskeeko kielto myös opetuksen ulkopuolista aikaa. Tieto pitää merkitä koulun järjestyssääntöihin.

Välitunneille järjestettiin pelikortteja ja -lautoja. Vanhempainyhdistys lahjoitti pelejä ja välineitä.

Opettaja -lehti kysyi maaliskuussa, miten kännykkäkielto on vaikuttanut koulujen ilmapiiriin ja työrauhaan.

”Muutos on ollut konkreettinen: työrauha on parantunut, keskeytyksiä on vähemmän, opetukseen päästään nopeammin kiinni ja oppilaat pysyvät siinä paremmin mukana. Erityisesti muutos näkyy suurissa, yli 300 oppilaan kouluissa”, lehti kirjoittaa.

Nykyisin kännykkäkiellon voi ulottaa myös välitunneille.

Muutos on selkeämpi yläkouluissa kuin alakouluissa.

Puhelimen käyttöä pystyttiin rajoittamaan jo aiemmin, mutta lakimuutos selkeytti tilannetta entisestään. Kiellon voi ulottaa myös välitunneille.

Kyselyyn vastaajien mukaan ongelmia puhelinten kanssa syntyy eniten välitunneilla. Siksi moni kannattaa täyskieltoa.

Opettajien ammattijärjestö OAJ toivoo, että kännykkäkielto ulotettaisiin lakiin myös toiselle asteelle. Nyt käytännöt vaihtelevat. Jos samassa koulussa on sekä yläkoulu ja lukio, ei yhtenäistä linjaa välttämättä löydy.

Opettaja-lehti: Puhelinkielto kannatti, välitunneilla jutellaan taas