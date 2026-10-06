Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Poikkeuskesä runteli kevätviljat Euroopassa – soijasadosta suli 15 prosenttia
Tilaajalle
|
Tällaista on tasavallan presidentin 91-vuotiaan isän arki – käy kuntosalilla kolme kertaa viikossa ja aamu alkaa jumpalla
MT-kysely: Puolet kansasta toivoo asiantuntijoiden parjaamaa keinoa polttoaineenhintoihin
Jakeluvelvoitteen alentaminen olisi valtiolle edullinen, mutta hintavaikutuksiltaan hidas ratkaisu.
Tilaajalle
Jaa
Uutiset
|
Politiikka
6.10.2026
06:00
Hermanni Härkönen
Artikkelin aiheet
jakeluvelvoite
polttoaine
polttoainevero
biopolttoaine
Neste
Jaa
Osaston luetuimmat
1
Ruoka
|
Viljelijöille uusi bisnes? Suurtila osti 8 miljoonalla eurolla suomalaisen jalostamon Latviaan
Tilaajalle
2
Ulkomaat
|
Analytiikkayhtiön tiedot: Lähi-idän öljynvienti ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason
3
Sää
|
Syysmyräkkä lähestyy, tuulivahinkoja tiedossa
4
Sää
|
Myrsky lähestyy – suojaa irtaimisto, tarkista puut, veneet sekä laiturit
5
Sää
|
Tiistaina luvassa jopa vaarallisen voimakasta tuulta − näille alueille pahimpia vahinkoja odotetaan
6
Metsä
|
Sukevan Sulttaani Mika Hujanen istuu saunassakin marjapaikkoja etsien – marjastus on ”urheilusuoritus, eikä maraton ole siihen verrattuna mitään”
Tilaajalle
7
Sää
|
Luvassa matalapaineita, 20 m/s myrskypuuskatkin ovat mahdollisia
Lisää aiheesta Koneviestissä
Pääkirjoitus
Eemeli Linna
Koneviesti
|
Viranomaisten käyttämä valta osoittautuu usein kohtuuttomaksi koneyrittäjälle – kunnioittaako viranomainen kansalaisia ja koneurakoitsijoita?
Koneviesti
|
Uusi fosforiasetus voimaan – lannoituksen säätelyn kattavuus paranee
Koneviesti
|
Muutoksia vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatuen hakuaikoihin – painotus raskaassa liikenteessä ja pakettiautoissa