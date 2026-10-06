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Juuri nyt | Poikkeuskesä runteli kevätviljat Euroopassa – soijasadosta suli 15 prosenttia
Tilaajalle | Tällaista on tasavallan presidentin 91-vuotiaan isän arki – käy kuntosalilla kolme kertaa viikossa ja aamu alkaa jumpalla