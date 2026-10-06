München
Ukrainan viljelijät luisuvat kohti katastrofia – Mustanmeren vientireitti on tukossa, eivätkä EU-liittolaiset auta
Baltian maataloustuottajia repii se, että Venäjä ratkaisee samaa ongelmaa käyttämällä Latviaa kauttakulkumaana.
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- Yli puolet Ukrainan vientiin tarkoitetusta viljasta voi jäädä myymättä ilman turvallista Mustanmeren reittiä. Kyse on jopa 35 miljoonasta tonnista.
- Ukrainan viljantuotanto on pudonnut vuoden 2021 noin 86 miljoonasta tonnista noin 60 miljoonaan tonniin Venäjän hyökkäyksen jälkeen.
- Taras Vysotskyin mukaan noin 40 prosenttia potentiaalisesta peltoalasta saattaa jäädä kylvämättä, ja Ukraina voi menettää noin kahdeksan miljardia euroa vientituloja vajaan 12 kuukauden aikana.
- Latvian vientitilastojen mukaan venäläistä viljaa vietiin kauttakulkurahtina elokuussa 56 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin Baltian satamien kautta.
- Baltian viljelijöitä turhauttaa, että satamat suosivat tuottoisampaa venäläistä viljarahtia kotimaisen viennin kustannuksella.