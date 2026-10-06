Viikon ensimmäisen matalapaineen väistyessä Suomen yltä on seuraava jo jonossa meille lännestä. Samalla Suomeen virtaa viileämpää ilmaa, mikä voi paikoin muuttaa sateen olomuotoa.

Saadaanko tällä viikolla ensilumi? − Syksyiselle matalapainesäälle ei näy loppua

Tänään keskiviikkona Suomen säätä on hallinnut syysmyrsky. Suurin osa matalapaineeseen liittyvistä sateista tuli jo eilen, mutta sateita suurempi vaikutus on ollut matalapaineeseen liittyvillä tuulilla. Eilisen puolella ei vielä mittareihin osunut myrskylukemia, mutta tänään keskituuli on muutamalla rannikkoasemalla saavuttanut myrskyrajan, eli 21 metriä sekunnissa.

Maa-alueilla keskituuli ei ole puhaltanut aivan yhtä kovaa, mutta myrskypuuskia on mitattu monin paikoin. Päivän kovin puuska, 27,9 m/s, osui Kaskinen Sälgrundin asemalle. Vahingontorjuntatehtäviä on tullut tähän mennessä melko paljon, esimerkiksi Pirkanmaalla oli viiteen mennessä iltapäivällä saatu 70 vahingontorjuntatehtävää koviin puuskiin liittyen.

Yötä kohden sää pääosin rauhoittuu, joskin Pohjois-Lapissa tuuli voimistuu ja yöllä saatetaan mitata yksittäisiä myrskypuuskia. Sadekuurot ovat myös mahdollisia oikeastaan enää pohjoisimmassa Lapissa, sillä muualla maassa sää on poutaista ja taivas selkenee aamuksi lähes koko maassa. Keskiviikkopäivä onkin laajalti aurinkoinen ja tuulet varsin maltillisia.

Torstaina meille on kuitenkin jo saapumassa lounaasta seuraava voimakas matalapaine sateineen. Ensimmäiset sateet osuvat näillä näkymin länsirannikolle jo iltapäivällä, ja samalla tuuli voimistuu uudelleen. Sadealue saapuu varsin viileään ilmanalaan ja onkin mahdollista, että esimerkiksi Koillismaalla ja Itä-Lapissa sataisi perjantaina ensilunta jopa useamman sentin verran.

Matalapaine ei ole antamassa korkeapaineelle juuri tilaa. Kuva: Ilmatieteen laitos

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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