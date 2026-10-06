Tunturi-polkupyörät palaavat suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeenKaupan tavoitteena on käynnistää Tunturi-pyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen.
Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa Tunturi-polkupyöriä koskevat oikeudet. Perinteikäs Tunturi-brändi palaa kaupan myötä suomalaisomistukseen yli 20 vuoden tauon jälkeen.
Kaupan tavoitteena on käynnistää Tunturi-pyörien valmistus uudelleen ja siirtää niiden suunnittelu takaisin Suomeen, yhtiö kertoo tiedotteessa.
Yhtiön mukaan Tunturin hankinta tarjoaa sille mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Yhtiö arvelee, että kauppa saattaa luoda tulevaisuudessa uusia työmahdollisuuksia. Mahdollisten työpaikkojen määrää se ei kuitenkaan vielä arvioi.
Kauppa koskee ainoastaan polkupyöriä, eikä siihen kuulu esimerkiksi brändin käyttö kuntolaitteissa tai mopoissa.
Polkupyöräyhtiö Tunturi hakeutui konkurssiin elokuussa. Yli satavuotias yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Vuodesta 2003 lähtien se kuului hollantilaiseen Accell Groupiin.Artikkelin aiheet
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