Hyvinvointialueilla on voimassa sopimuspalokuntien kanssa lähes 600 sopimusta ja sivutoimisen henkilöstön kanssa lähes 5 000 henkilökohtaista sopimusta.

Sopimuspalokuntatoiminnan ohjaus on vähäistä verrattuna toiminnan merkittävyyteen, sanoo Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tiedotteessaan.

VTV:n tarkastuksen mukaan sisäministeriön ohjaus on painottunut suositusluonteiseen informaatio-ohjaukseen, jonka tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi. Lisäksi ministeriö on kohdentanut ohjaukseen erittäin vähän resursseja.

”Sopimusperusteisen toiminnan ohjaus näyttäytyy pelastusalan toimijoille osin puutteellisena, epäselvänä ja kokonaisuutena pirstaleisena. Esimerkiksi ministeriön antamien ohjeiden sitovuus on jäänyt toimijoille epäselväksi”, sanoo ylitarkastaja Tiina Palonen-Roihupalo tiedotteessa.

Hyvinvointialueilla on voimassa sopimuspalokuntien kanssa lähes 600 sopimusta ja sivutoimisen henkilöstön kanssa lähes 5 000 henkilökohtaista sopimusta. Suurin osa alueista on päivittänyt palokuntasopimuksensa viimeistään vuonna 2023, mutta osalla sopimukset olivat vanhentuneita tai sisällöltään puutteellisia.

Sopimusperusteinen palokuntatoiminta on nähty erittäin kustannustehokkaaksi tavaksi järjestää osa pelastustoimesta. Viime vuonna hyvinvointialueiden maksamat korvaukset ja henkilöstökulut olivat noin 40 miljoonaa euroa, mikä on alle 10 prosenttia pelastustoimen kokonaiskustannuksista.