Riski hantaviruksen maailmanlaajuisesta leviämisestä on yhä pieni, arvioi WHO Andes-hantavirukseen ei ole olemassa rokotetta tai erityistä lääkitystä. Yleensä hantavirustartunta vaatii kosketuksen jyrsijöihin tai niiden eritteisiin.

Hantaviruslaivaksi tituleeratun Hondius-risteilyaluksen on tarkoitus saapua tänään Hollannin Rotterdamiin. Kuva: AFP/LEHTIKUVA

Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta.

Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään maanantaina.

WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihinnousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen.

Hollantilaisyhtiön operoima risteilyalus nousi otsikoihin toukokuun alussa, kun kolme aluksen matkustajaa kuoli Andes-viruskannan hantaviruksen vuoksi.

Argentiinasta huhtikuun alussa lähteneellä risteilyaluksella oli alun perin lähes 150 ihmistä, ja mukana oli kaikkiaan 23 maan kansalaisia. Alus evakuoitiin reilu viikko sitten Kanariansaarilla. Alukselle jäi 25 miehistön jäsentä sekä kaksi lääkintähenkilöstöön kuuluvaa jäsentä.

Andes-hantavirukseen ei ole olemassa rokotetta tai erityistä lääkitystä. Yleensä hantavirustartunta vaatii kosketuksen jyrsijöihin tai niiden eritteisiin, mutta Andes-viruskannan hantavirus voi tarttua myös ihmisistä toiseen.