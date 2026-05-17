Lähipäivinä on kesäisen lämmintä Ensi viikolla lämpötila kohoaa ylimmillään jopa hellelukemiin. Myös sateita on odotettavissa osaan maata.

Ensi viikko alkaa poutaisena ja aurinkoisena. Kuva: Ilmatieteen laitos

Uutiset | Sää Antti Jylhä-Ollila

Ensi viikko alkaa poutaisena ja aurinkoisena. Lämpötila kohoaa maanantaina maan etelä- ja keskiosassa ylimmillään 22–23 asteeseen ja Lapissakin on kesäisen lämmintä. Tiistaiyönä etelästä saapuu matalapaine sateineen, samalla idästä työntyy hyvin lämmintä ja kosteaa ilmaa maan etelä- ja keskiosaan.

Tiistaina päivällä etenkin maan länsiosassa tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, idässä on sen sijaan aurinkoista ja helleraja rikkoutunee.

Keskiviikkona sateiden painopiste on maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi. Hellelukemiin ei enää ylletä, mutta lämpötila kohoaa edelleen 20 asteen yläpuolelle.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Loppuviikolla sää muuttuu myös pohjoisessa poutaiseksi ja aurinkoiseksi. Sää lämpenee ja hellelukemat ovat jälleen mahdollisia maan etelä- ja keskiosassa. Ennusteessa on kuitenkin jo huomattavaa epävarmuutta ja myös epävakaisempi vaihtoehto on mahdollinen loppuviikolla.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

