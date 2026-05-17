Lähipäivinä on kesäisen lämmintäEnsi viikolla lämpötila kohoaa ylimmillään jopa hellelukemiin. Myös sateita on odotettavissa osaan maata.
Ensi viikko alkaa poutaisena ja aurinkoisena. Lämpötila kohoaa maanantaina maan etelä- ja keskiosassa ylimmillään 22–23 asteeseen ja Lapissakin on kesäisen lämmintä. Tiistaiyönä etelästä saapuu matalapaine sateineen, samalla idästä työntyy hyvin lämmintä ja kosteaa ilmaa maan etelä- ja keskiosaan.
Tiistaina päivällä etenkin maan länsiosassa tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, idässä on sen sijaan aurinkoista ja helleraja rikkoutunee.
Keskiviikkona sateiden painopiste on maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi. Hellelukemiin ei enää ylletä, mutta lämpötila kohoaa edelleen 20 asteen yläpuolelle.
Loppuviikolla sää muuttuu myös pohjoisessa poutaiseksi ja aurinkoiseksi. Sää lämpenee ja hellelukemat ovat jälleen mahdollisia maan etelä- ja keskiosassa. Ennusteessa on kuitenkin jo huomattavaa epävarmuutta ja myös epävakaisempi vaihtoehto on mahdollinen loppuviikolla.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
Tästä pääset MT:n sääpalveluun .Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat