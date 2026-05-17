Suomi jäi kuudenneksi Euroviisuissa, mutta hymy ei hyydy: "Voitto ei ole tärkein, vaan se matka, josta olemme saaneet nauttia" Linda Lampeniuksen mukaan Bulgarian voittokappale oli sellainen, jonka maailma nyt tarvitsi.

– On vain semmoinen olo, että hemmetti miten hyviä me oltiin, Linda Lampenius sanoi. Pete Parkkonen toivoi, että kaikki voisivat nyt nauttia hetkestä. LEHTIKUVA. Kuva: Heikki Saukkomaa

Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen olivat ylivoimaisia ennakkosuosikkeja viisuvoittajiksi, mutta he sijoittuivat lopulta kuudenneksi Itävallan Wienissä järjestetyissä Euroviisuissa.

Suomi sai finaalissa kappaleella Liekinheitin 279 pistettä ja taipui selvän voiton vieneelle Bulgarialle.

Parkkonen ja Lampenius saapuivat finaalin jälkeen kertomaan tunnelmistaan suomalaiselle medialle.

”Mä oon onnellinen”, Parkkonen totesi heti alkuun.

”On vain semmoinen olo, että hemmetti miten hyviä me oltiin”, Lampenius kommentoi.

Lampeniuksen mukaan kaikista Wienissä vedetyistä kahdeksasta esityskerrasta finaaliesitys oli kohokohta. Parkkonen ja Lampenius kiittivät vuolaasti yleisöä kannustuksesta.

”Tämä viimeinen oli kyllä kohokohta. Kun tultiin ulos, oltiin aivan, että vau! Ja vielä se yleisön fiilis siellä salissa, se oli ihan mieletön”, Lampenius sanoi.

Parkkonen kertoi, että pisteidenannon aikaan häntä jännitti paljon.

”Tuli semmonen olo, että järki ei toimi, mutta vähän niin kuin tunteet palaisivat kehossa. Se oli mielenkiintoinen olo, en ole koskaan kokenut sellaista. Jännitti paljon. Totta kai, kun ollaan maailman isoimmassa musiikkitelevisio-ohjelmassa, on jännitys iso.”

Parkkonen ei usko, että he kärsivät yleisöpisteiden osalta ennakkosuosikin asemasta.

Lampenius arveli, että Bangaranga oli kappaleena sellainen, jonka maailma nyt tarvitsi. Hän myös ylisti kappaleen koreografiaa, jonka takana on ruotsalainen Fredrik "Benke" Rydman.

”Se on ihan mieletön se numero, ja heillä on vielä Benke, joka on Ruotsin paras koreografi”, Lampenius suitsutti.

”Se oli ehkä biisi, mitä tarvittiin juuri tähän.”

Lampeniuksen mukaan he lähinnä miettivät, että miten ne maat, joita he pitivät fantastisimpina, jäivät kärjestä. Parkkonen ja Lampenius listasivat tällaisiksi maiksi Ranskan, Tanskan ja Kreikan.

Tanska oli lopputuloksissa Suomen takana seitsemäntenä, Kreikka kymmenes ja Ranska 11:s.

Parkkosen mukaan hän luultavasti tietää ensi viikolla tai kuukauden päästä, mitä Euroviisuista jäi käteen.

”Mutta ensinnäkin olemme saaneet valtavasti ystäviä ja nähneet paljon uusia kulttuureita musiikin puolesta. Ja yleisö, josta kaikki on aina puhunut, Euroviisu-yleisö on aivan sairas. Se vedon jälkeinen tunne, muistan kun biisi loppui ja rupesin huutamaan. Huusin varmaan kaksi minuuttia ihan täysillä”, Parkkonen sanoo.

Lampenius ja Parkkonen kertoivat suuntaavansa seuraavaksi tapaamaan kavereita ja sukulaisia. Lampeniuksen mukaan kyseessä olivat salaiset bileet.

”Tämä oli jo päätetty riippumatta siitä, olisiko tullut voitto, kakkossija, kutossija tai kymppi, että vain ystävien ja sukulaisten kanssa pidetään bileet”, Lampenius sanoo.

Parkkonen toivoi, että nyt kaikki voisivat nauttia hetkestä.

”Voitto ei ole tärkein, vaan se matka, josta me olemme saaneet nauttia. Moni on kysynyt, miltä ennakkosuosikin asemassa oleminen tuntuu, ja se tuntuu hyvältä. Me nautittiin siitä koko matka tähän hetkeen”, Parkkonen sanoo.

Suomen ainoasta Euroviisu-voitosta vastaa edelleen Lordi, joka voitti 20 vuotta sitten laulukilpailun kappaleellaan Hard Rock Hallelujah.

Suomi kävi lähellä voittoa vuonna 2023, kun Käärijä ja Cha Cha Cha jäivät tiukassa voittokamppailussa toiseksi Ruotsin Loreenille.

Kuudenneksi Suomi sijoittui niin ikään vuonna 1973 Marion Rungin kappaleella Tom Tom Tom ja vuonna 2021 Blind Channelin kappaleella Dark Side. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen jakavat Suomen kolmanneksi parhaan viisutuloksen nyt Marion Rungin ja Blind Channelin kanssa.

Bulgarian Dara kiisi selvään voittoon kappaleellaan Bangaranga. Kyseessä on Bulgarian ensimmäinen viisuvoitto.

Bulgaria sai kaikkiaan 516 pistettä, ja se voitti niin ammattilaisraatien kuin yleisön pisteet. Bulgaria palasi tänä vuonna Euroviisuihin kolmen vuoden tauon jälkeen.

Kevään aikana Bulgaria ei ollut suurten ennakkosuosikkien joukossa, mutta sen suosio kasvoi viisuesitysten myötä. Ennen tulosten julkistamista Bulgaria oli vedonlyöntilistoilla kolmantena, ja sen voiton todennäköisyyden uskottiin olevan kahdeksan prosentin luokkaa. Suomelle sama lukema oli yli 40 prosenttia.

Bulgarian perässä viiden parhaan joukossa olivat Israel, Romania, Australia ja Italia.