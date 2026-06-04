Purra: Merkittäviä säästöjä ei saada puuttumatta tulonsiirtoihin, eläkkeisiin ja soteen Antti Lindtman sanoi, että SDP ei lähde leikkaamaan eläkkeistä.

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Riikka Purra ja Antti Lindtman väittelivät taloudesta Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Kuva: VILJA SIRVIÖ / LEHTIKUVA

Uutiset | Politiikka STT

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on listannut säästökohteita, joihin pitää puuttua, jos halutaan merkittäviä säästöjä. Purra väitteli taloudesta oppositiopuolue SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa.

Purran mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, tulonsiirtoihin ja eläkkeisiin on pakko puuttua, jos halutaan edes sen mittaluokan säästöjä kuin tällä hallituskaudella on tehty.

”Olen sanonut koko ajan, että tämän kokoisia sopeutustoimia, edes tämän hallituksen kokoisia sopeutustoimia, ei kyetä tekemään ilman että puututaan budjetin suurimpiin kokonaisuuksiin.”

”Valitettavasti”, Purra lisäsi.

Lindtman sanoi, että SDP ei lähde leikkaamaan eläkkeistä, kun häneltä kysyttiin kantaa eläkkeistä ja sosiaaliturvasta leikkaamiseen.

SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun. Tavoite on, että julkista taloutta sopeutettaisiin 8–11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.

Tällä kaudella perussuomalaiset on hallituksessa ja SDP suurin oppositiopuolue.

SDP ja perussuomalaiset ovat sitoutuneet velkajarruun.

Lindtman sanoi myös, että on Purran kanssa samaa mieltä, että hallintoa pitää tehostaa ja indeksejä pitää tarkastella.

”Ei vaan jäädyttää”, Purra sanoi väliin.

Purra oli sanonut aiemmin, että ensi hallituskaudella indeksejä pitää tarkastella.

Moniin etuuksiin tehdään vuosittain indeksikorotuksia, mutta osin niitä on myös jäädytetty.