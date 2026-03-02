Loppuviikolle on luvassa lauhaa säätäTiistaina maan itä- ja pohjoisosaan sataa jälleen uusi annos lunta. Lumet saavat kyytiä maan eteläosissa vesisateiden ja pluasteiden myötä.
Tiistain vastaisena yönä pakkanen pääsee Suomessa paikoin kiristymään.
Tiistaina lumisaderintama liikkuu koko Suomen yli itään. Maan itä- ja pohjoisosaan kertyy 5–10 senttimetriä uutta lunta. Etelässä sateet tulevat pääosin vetenä.
Ensi viikolla päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa pääosin nollan ja viiden plusasteen välillä. Pohjoisessa viikkoa vietetään alkuun vielä pakkassäässä.
Tämän hetkisen ennusteen mukaan viikon puolivälistä alkaen Föhn-tuuli voimistuu nostaen lämpötilat plussan puolelle myös Lapissa. Seuraavan viiden vuorokauden keskilämpötilat ovat etelässä noin 1–2 astetta sekä pohjoisessa ja idässä noin 4–5 astetta tavanomaista korkeampia.
