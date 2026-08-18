Yli 600 droonia lensi yöllä kohti Moskovaa ‒ useita haavoittuneitaSiviiliuhrien määrä on noussut korkeimmalle tasolle sitten sodan alun.
Venäjän pääkaupungin Moskovan alueelle lensi yön aikana yli 600 ukrainalaista droonia, kertovat Venäjän viranomaiset.
Heidän mukaansa drooni-iskussa haavoittui useita ihmisiä. Haavoittuneiden joukossa on yksi lapsi.
Useita rakennuksia vaurioitui. Drooni osui myös Moskovan itäpuolella sijaitsevaan verkkokauppajätti Wildberriesin varastoon, joka vaurioitui yhtiön mukaan lievästi.
Ukraina on viime viikkoina iskenyt useisiin Wildberriesin varastoihin, sillä Ukrainan mukaan yhtiö toimittaa komponentteja venäläisiin drooneihin.
Venäjän ilmapuolustus tuhosi Moskovan alueella yli 180 lennokkia, Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoi valtion tukemassa Max-viestisovelluksessa.
Sekä Ukraina että Venäjä ovat lisänneet viime aikoina pitkän kantaman iskuja, kun etulinjan taistelut ovat olleet lähes pysähdyksissä. Tämä on nostanut siviiliuhrien määrän korkeimmalle tasolle sitten sodan ensimmäisten kuukausien vuonna 2022.Artikkelin aiheet
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