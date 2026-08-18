Imatran tehtaiden ympäristöpäällikön mukaan siivoustyö on käynnissä ja kestää arviolta keskiviikkoon.

Vielä on epäselvää, miksi paine pääsi nousemaan säiliössä. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Vielä on epäselvää, miksi paine pääsi nousemaan säiliössä. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Metsäyhtiö Stora Enson tehtailla Imatralla mäntyöljysäiliö repesi yöllä räjähdyksenomaisesti, minkä jälkeen mäntyöljyä syttyi tuleen. Asiasta kertoo STT:lle Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen mukaan ilmoitus palosta tuli kahden jälkeen yöllä ja sammutustyöt kestivät muutaman tunnin. Tapahtuneesta ei syntynyt henkilövahinkoja eikä tehtaan työntekijöitä tarvinnut evakuoida.

Stora Enson Imatran tehtaiden riskienhallintapäällikkö Mikko Parikka kertoo STT:lle, että tapahtumien syy on vielä epäselvä, mutta asiaa selvitetään.

”Jostain syystä säiliöön kehittyi painetta, mistä seurasi, että säiliöön suunniteltu heikko kohta repesi, öljy sai happea, eristeet kastuivat ja syttyi tulipalo”, Parikka kertoo.

Parikan mukaan päälle 300 kuutiometrin vetoisessa säiliössä oli vain vähän öljyä tapahtumahetkellä. Taloudellisia vaikutuksia selvitellään.

Siivoaminen käynnissä

Mäntyöljy on sellunkeiton sivutuote. Kyseessä on luontainen aine, mutta jalostettuna se ei ympäristöön kuulu, joten ympäristövahingon torjunta on aloitettu.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan viemärin purkausaukon ympäristöä puomitettiin ja torjuntatoimia tekee Stora Enson oma henkilökunta. Torjuntatoimien johtajana toimii pelastusviranomainen.

Myös pelastuslaitokselta kerrottiin aamulla, että valuneen öljyn määrä ei ole suuri.

Imatran tehtaiden ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti kertoo STT:lle, että imuauto on paikalla ja työt tulevat kestämään arviolta tämän ja seuraavan päivän.

Klemetin mukaan säiliössä oli päälle 50 kuutiometriä öljyä, joista suurin osa valui säiliön suoja-altaaseen. Vain noin sata litraa pääsi vuotamaan tehdasalueen sadevesiviemärin kautta Saimaaseen.

”Se näkyy muutamana lauttana tässä rannassa, mutta öljy imetään pois imuautolla”, Klemetti sanoo.