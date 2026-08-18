Yrittäjät: Afrikkalainen sikarutto voi koetella monia toimialoja taloudellisestiSuomen Yrittäjät vaatii, että yrityksistä ja yrittäjistä ei tehdä maksumiehiä afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämisessä.
Suomen Yrittäjät vaatii hallitusta varautumaan tukemaan myös muita kuin maatalousyrityksiä, jos elinkeinovapautta joudutaan rajoittamaan afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Järjestön mukaan kriisin kustannuksia ei pidä sälyttää yritysten maksettaviksi.
Yrittäjät muistuttaa tiedotteessaan, että mahdolliset rajoitukset voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä myös muille toimialoille kuin maataloudelle.
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vertaa ASF:n leviämisen torjuntaa koronakriisiin.
”Yrittäjiä ja yrityksiä ei voi laittaa maksamaan kriisiä, johon eivät ole millään tavalla vaikuttaneet. Nykyiset korvausmekanismit eivät ole yritysten näkökulmasta riittäviä eivätkä tasapuolisia. Korona-ajan tukimalleista kannattaa ottaa oppia”, Pentikäinen toteaa tiedotteessa.
Yritykset voivat joutua seisottamaan ja puhdistamaan kalustoaan, lomauttamaan henkilöstöään tai muuten rajoittamaan toimintaansa.
ASF-rajoitukset voivat aiheuttaa Suomen Yrittäjien mukaan ongelmia matkailu-, rakennus- ja huoltoalan yrityksille sekä muille palveluyrityksille. Tautitilanne voi vähentää asiakkaita, varauksia voi peruuntua ja urakoita voi keskeytyä.
Eläintautilainsäädäntö ei huomio tilanteesta syntyvää haittaa muille elinkeinoille kuin eläintenpidolle.
”Yritykset voivat joutua seisottamaan ja puhdistamaan kalustoaan, lomauttamaan henkilöstöään tai muuten rajoittamaan toimintaansa. Näistä voi aiheutua huomattavia taloudellisia menetyksiä.”
Pentikäinen esittää myös, että Suomen pitäisi ottaa oppia Belgian ASF-tilanteesta. Siellä vastaavassa tilanteessa tuettiin merkittävästi metsätaloutta.Artikkelin aiheet
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