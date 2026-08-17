Essayah haluaa uudistaa autoilun verotuksen – ajoneuvovero sidottaisiin päästöihin ja painoon

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah esittää henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron muuttamista käyttövoimaneutraaliksi, kerrotaan tiedotteessa. Ajoneuvoveron tulisi myös perustua sekä ajoneuvon päästöihin että painoon.

”Rekkojen ja kuorma-autojen osalta veromalli suosisi biokaasua. Se on erinomainen ja vähäpäästöinen käyttövoima raskaalle liikenteelle, jonka sähköistyminen lähitulevaisuudessa ei ole realismia”, sanoo Essayah tiedotteessa.

Essayah esittää myös kertaluonteisen ajoneuvoveron poistamista.

”Suomen autokanta on vanha ja ikääntyy edelleen. Nykyinen kertaluonteinen autovero nostaa erityisesti polttomoottoriautojen hankintahintaa ja hidastaa autokannan uudistumista”, sanoo Essayah.

”Samalla liikenteen sähköistyminen heikentää autoveron tuottoa, minkä vuoksi liikenteen veropohjaa on uudistettava käyttövoimien muuttuessa.”

KD:n Kesäpäivillä Tampereella puhuneen Essayahin mukaan uudistuksen tulisi vahvistaa julkista taloutta, mutta olla autoilijan kannalta neutraali. Liikenteen verotusta onkin tarkasteltava kokonaisuutena.

Rekkojen ja kuorma-autojen osalta veromalli suosisi biokaasua. Sari Essayah

Uudistukset eivät saisi vaikeuttaa ihmisten välttämätöntä liikkumista.

”Monelle suomalaiselle auto on välttämätön työssäkäynnin, palvelujen saavuttamisen ja perheen arjen kannalta. Liikenteen päästöjä ei vähennetä vaikeuttamalla ihmisten välttämätöntä liikkumista, vaan tekemällä uudemman, turvallisemman ja samalla vähäpäästöisemmän auton hankkiminen mahdolliseksi yhä useammalle”, sanoo Essayh.

Tiedotteessa kerrotaan, että Kristillisdemokraattien elo–syyskuussa valmistuva talous- ja vero-ohjelma ottaa kantaa liikenteen verotukseen.