Älä polta risuja nyt – Urjalassa ja Heinävedellä maastopalo on levinnyt rakennuksiin Maastopalovaroitus on nyt voimassa lähes koko maassa. Sunnuntainakin pelastuslaitokset ovat saaneet hälytyksiä keskisuurista maastopaloista useissa maakunnissa.

Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko, kuten risujen polttaminen ja nuotion tekeminen on kielletty. Tulenteko kielletty -kyltti Porkkalanniemellä Kirkkonummella vuonna 2021. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

STT & Paula Liesmäki

Maastopalovaroitus on sunnuntaina voimassa lähes koko maassa pohjoista Suomea lukuun ottamatta. Näillä näkymin laaja maastopalojen vaara jatkuu alkavalla viikolla ainakin torstaihin asti.

Poliisi ja pelastuslaitos muistuttavat, että maastopalovaroituksen aikana avotulen teko, kuten risujen polttaminen ja nuotion tekeminen on kielletty.

Esimerkiksi Pohjanmaan maakunnissa on levinnyt viikonlopun aikana useita varomattomasta tulen käsittelystä tai kulotuksesta levinneitä tulipaloja, kertoo Pohjanmaan poliisi.

Perhossa, Kruunupyyssä, Teuvalla ja Kristiinankaupungissa on sunnuntaina levinnyt useita tulipaloja, jotka ovat johtuneet avotulen varomattomasta käsittelystä. Kruunupyyssä ja Kristiinankaupungissa palo levisi maastoon kulotuksen seurauksena, Perhossa roskien polttamisen takia ja Teuvalla tuli levisi nuotiosta maastoon.

Myös lauantain aikana Pohjanmaan alueella ja ympäri Suomea syttyi useita maastopaloja. Näistäkin osa levisi kulotuksen tai risujen polton jäljiltä maastoon.

Sunnuntainakin pelastuslaitokset ovat saaneet hälytyksiä keskisuurista maastopaloista useissa maakunnissa.

Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että Urjalassa Tampereen väylän lähistöllä maastopalo on levinnyt rakennuksiin. Pelastuslaitos on paikalla, ja sammutustoimet ovat käynnissä.

Maastopalosta nouseva savu heikentää näkyvyyttä valtatie 9:llä, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä Uudensalmentien kohdalla.

Myös Heinävedellä pellolta lähtenyt maastopalo on levinnyt pihapiiriin ja siinä oleviin rakennuksiin.

Juttuun lisätty tieto Urjalan savusta 12.4.26 klo 16.18 ja Heinäveden palosta klo 16.44.