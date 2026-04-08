Stubb: Aselepo Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on tervetullut uutinen − ”Tuemme kaikkia pyrkimyksiä sodan päättämiseksi”

Presidentti Alexander Stubb sanoo, että aselepo Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on tervetullut uutinen.
”Tuemme kaikkia pyrkimyksiä sodan päättämiseksi ja pysyvämmän sovun saamiseksi Hormuzinsalmelle ja koko Lähi-idän alueelle”, Stubb kirjoitti viestissään viestipalvelu X:ssä.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) puolestaan kertoi viestipalvelu X:ssä puhuneensa keskiviikkoaamuna Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin kanssa.
”Suomi toivottaa tervetulleeksi uutisen tulitauosta ja neuvotteluiden uudelleenaloittamisesta”, Valtonen kirjoitti.
Valtosen mukaan Suomi on valmis tukemaan rauhaa alueella. Valtosen mukaan Suomi vaatii kaikkien ihmisten turvallisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamista kuten YK:n peruskirjassa on määrätty.
Yhdysvallat ja Iran kertoivat keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa suostuvansa kahden viikon aselepoon. Aselepo on herättänyt varovaisen positiivisia reaktioita kansainvälisesti.
Britannian pääministeri Keir Starmer matkustaa tänään Persianlahden alueelle ja tapaa paikallisia johtajia.
Britannian yleisradio BBC raportoi, että Starmerin kanslian mukaan pääministerin odotetaan keskustelevan diplomaattisista toimista aselevon tukemiseksi ja ylläpitämiseksi.
Starmer sanoo viestissään viestipalvelu X:ssä suhtautuvansa myönteisesti aseleposopimukseen. Starmerin mukaan sopimus tuo hetken helpotuksen Lähi-idän alueelle ja koko maailmalle.
EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas puolestaan matkustaa tänään Saudi-Arabiaan, tiedottaa EU:n diplomaattipalvelu. Kallaksen on määrä tavata muun muassa maan ulkoministeri, prinssi Faisal bin Farhan.
Kallas kertoi viestipalvelu X:ssä keskustelleensa Pakistanin ulkoministeri Ishaq Darin kanssa ja kiittäneensä tätä alustavan sopimuksen varmistamisesta.
”Sovittelun ovien on pysyttävä auki, sillä sodan perimmäiset syyt ovat edelleen ratkaisematta”, Kallas kirjoitti.
Pakistan on toiminut neuvotteluissa välittäjänä.
Viestipalvelu X:ssä asiaa kommentoineen EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan aselepo tuo kaivattua liennytystä Lähi-idän tilanteeseen.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo niin ikään pitävänsä aselepoa erittäin hyvänä asiana.
Puolustus- ja turvallisuusviranomaisten kokouksessa aselepoa kommentoinut Macron sanoo toivovansa, että aselepo kattaa myös Libanonin kokonaisuudessaan.
Myös Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo suhtautuvansa myönteisesti aselepoon.
Merz sanoo lausunnossaan, että tavoitteena on nyt oltava se, että lähipäivinä sodalle neuvotellaan pysyvä loppu. Tämä voidaan liittokanslerin mukaan saavuttaa vain diplomaattisin keinoin.
Merzin mukaan Saksa tulee osallistumaan asianmukaisella tavalla vapaan merenkulun turvaamiseen Hormuzinsalmessa.
Iran on sanonut varmistavansa turvallisen kulun Hormuzinsalmessa kahden viikon ajan maan asevoimien koordinoimana. Salmen avaaminen oli Trumpin ehto aselevolle.
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo pitävänsä aselepoa tervetulleena. Guterresin kommentista kertoi hänen tiedottajansa Stephane Dujarric.
Guterres kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan ja pitämään kiinni aselevosta, jotta voidaan luoda edellytykset kestävälle ja kattavalle rauhalle alueella.
Australian pääministeri Anthony Albanese sanoi toivovansa, että aselepoa noudatetaan.
”Kehotamme edelleen kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja suojelemaan siviilejä”, Albanesen kanslian lausunnossa sanottiin.
Uusi-Seelanti sanoi suhtautuvansa myönteisesti tulitaukoon mutta varoitti, että rauhan turvaamiseksi on vielä paljon työtä tehtävänä.
"Tulevina päivinä ja viikkoina Uusi-Seelanti tukee kaikkia pyrkimyksiä, joilla pyritään saamaan aikaan kestävä ja pysyvä ratkaisu tähän konfliktiin", ulkoministeri Winston Petersin tiedottaja sanoi lausunnossa.
