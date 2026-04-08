Trump: USA auttaa laivaliikenteen ruuhkien purkamisessa Hormuzinsalmessa Salmen avaaminen oli Trumpin ehto aselevolle. Iran on seisauttanut öljykuljetuksille tärkeän salmen meriliikenteen lähes täysin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tiistaina uhannut Irania sivilisaation kuolemalla, jos maa ei taivu Yhdysvaltojen vaatimuksiin. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Ulkomaat STT

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maa aikoo auttaa laivaliikenteen ruuhkien purkamisessa Hormuzinsalmessa. Trump kirjoittaa Truth Social -alustalla julkaisemassaan päivityksessä, että alueella nähdään paljon positiivisia toimia.

”Siellä tienataan isot rahat. Iran voi aloittaa jälleenrakennuksen. Me tuomme paikalle kaikenlaisia tarvikkeita ja “hengailemme” paikalla varmistaaksemme, että kaikki sujuu hyvin. Olen varma, että niin käy”, Trump kirjoitti.

Trumpin mukaan kysessä on suuri päivä maailmanrauhalle.

”Aivan kuten Yhdysvalloissa nyt, tämä voi olla Lähi-idän kultainen aikakausi!!!”

Yhdysvallat ja Iran ovat kertoneet suostuneensa kahden viikon aselepoon. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on sanonut, että Iran varmistaa turvallisen kulun Hormuzinsalmessa kahden viikon ajan maan asevoimien koordinoimana.

Trump oli tiistaina uhannut Irania sivilisaation kuolemalla, jos maa ei taivu Yhdysvaltojen vaatimuksiin. Trump ilmoitti kuitenkin varhain keskiviikkona lykkäävänsä uhkaamaansa iskua Iraniin kahdella viikolla sen jälkeen, kun hän oli keskustellut välittäjämaana toimineen Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin ja asevoimien edustajan kanssa.

Sharif oli tiistaina pyytänyt Trumpia pidentämään tämän Iranille asettamaa aikarajaa kahdella viikolla.

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksen Irania vastaan helmikuun lopulla. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä.

Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen on määrä alkaa perjantaina Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa. Trumpin mukaan Iran on lähettänyt Yhdysvalloille kymmenen kohdan ehdotuksen, joka on toimiva pohja neuvotteluille.

”Lähes kaikista kiistakysymyksistä on sovittu Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, mutta kahden viikon jakso mahdollistaa sopimuksen viimeistelyn ja täytäntöönpanon”, Trump sanoi päivityksessään Truth Socialissa.

Al-Jazeeran mukaan Iranin turvallisuusneuvosto on sanonut lausunnossaan, että Iran on saavuttanut voiton ja pakottanut Yhdysvallat hyväksymään Iranin kymmenen kohdan ehdotuksen. Iranin valtionmedian mukaan ehdotus sisältää muun muassa kaikkien Iranin vastaisten pakotteiden poistamisen sekä uraanin rikastusohjelman hyväksymisen.

Pakistanin Sharifin mukaan aselepo astuu voimaan "kaikkialla", myös muun muassa Libanonissa. Libanon tuli vedetyksi mukaan sotaan Lähi-idässä sen jälkeen, kun äärijärjestö Hizbollah käynnisti iskut Israeliin Iranin tueksi maaliskuun alussa.

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia sanoi keskiviikkoaamuna, että Israel tukee Trumpin päätöstä keskeyttää iskut Iraniin sillä ehdolla, että Iran avaa Hormuzinsalmen ja lopettaa iskut Yhdysvaltoja, Israelia ja Persianlahden maita vastaan.

Netanjahun kanslian mukaan aselepo ei koske Libanonia.

AFP:n toimittajan mukaan Bahrainin pääkaupungissa Manamassa kuultiin räjähdyksiä keskiviikkoaamuna muutama tunti sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli ilmoittanut aselevosta.

Bahrainin sisäministeriön mukaan siviilipuolustusjoukot olivat saaneet hallintaan tulipalon, joka oli syttynyt laitoksessa, joka oli joutunut Iranin hyökkäyksen kohteeksi. Sisäministeriö ei tuoreeltaan tarkentanut, millaisesta laitoksesta oli kyse. Henkilövahingoista ei ilmoitettu.

Israelin asevoimat on niin ikään antanut varoituksia Iranin laukaisemista ohjuksista sen jälkeen, kun Trump oli kertonut aselevosta.

CNN:n mukaan Kuwait ja Arabiemiraatit kertoivat torjuvansa ohjuksia ja drooneja keskiviikon vastaisena yönä. Qatar kertoi torjuneensa ohjusiskun.

Mediatietojen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat ilmoittaneet asevoimilleen keskeyttävänsä iskut. Israelin on taas kerrottu jatkaneen iskujaan sekä Iraniin että Libanoniin.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.