Ukraina julisti myös tulitauon alkaneeksi ortodoksisen pääsiäisen ajaksi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan ihmiset tarvitsevat pääsiäisen ilman uhkia. Kuva: AFP/Lehtikuva

Ukraina ja Venäjä ovat molemmat ilmoittaneet pitävänsä tulitauon viikonloppuna ortodoksisen pääsiäisen aikaan.

Venäjä ilmoitti torstaina pitävänsä lauantaina kello 16 alkavan ja koko sunnuntaipäivän kestävän tulitauon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kirjoitti myöhemmin X-viestipalvelussa, että Ukraina oli ehdottanut tulitaukoa pääsiäisen ajaksi ja toimii asiaankuuluvasti sen suhteen.

”Ihmiset tarvitsevat pääsiäisen ilman uhkia ja todellisen siirtymän kohti rauhaa, ja Venäjällä on myös mahdollisuus olla jatkamatta iskujaan pääsiäisen jälkeen”, Zelenskyi kirjoitti viestissään.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on Kremlin lausunnon mukaan ohjeistanut Venäjän asevoimien johtoa keskeyttämään taistelutoiminnan kaikilla rintamilla tulitauon ajaksi.

”Oletamme Ukrainan noudattavan Venäjän esimerkkiä”, Kremlin lausunnossa sanottiin.

Zelenskyi oli kertonut jo ennen Venäjän tulitaukoilmoitusta, että hän oli ehdottanut Venäjälle pääsiäistulitaukoa Yhdysvaltojen välityksellä. Kremlin lausunnossa ei mainittu Ukrainan ehdotusta.

Venäjä on jatkanut iskujaan perjantaina. Dnipropetrovskin sotilashallinto kertoi sosiaalisessa mediassa, että Venäjän tykistö- ja ilmaiskut ovat surmanneet kaksi ihmistä alueella.

Sotilashallinnon mukaan Venäjä on iskenyt alueelle kolmisenkymmentä kertaa drooneilla ja tykistötulella.