Petteri Orpo jatkaa kuudenteen kauteen kokoomuksen puheenjohtajana ilman vastaehdokkaita "Tämä on ollut huikea matka, ja matka jatkuu!" Orpo sanoi kokoomuksen puoluekokouksessa.

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Alkava kaksivuotiskausi on Orpon kuudes kokoomuksen puheenjohtajana. - TOMMI ANTTONEN / LEHTIKUVA / STR.

Uutiset | Politiikka STT

Kokoomuksen puoluekokous on valinnut pääministeri Petteri Orpon, 56, jatkamaan puolueen johdossa. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita.

Alkava kaksivuotiskausi on Orpon kuudes kokoomuksen puheenjohtajana. Puoluekokouksessa Jyväskylässä nähtiin videomontaasi Orpon kymmenvuotisen puheenjohtajakauden huippuhetkistä.

”En todellakaan osannut ajatella silloin Lappeenrannassa kymmenen vuotta sitten, että millainen matka tästä tulee. Tämä on ollut huikea matka, ja matka jatkuu”, Orpo sanoi.

Puoluejohtajan varsinainen poliittinen linjapuhe kuullaan myöhemmin tänään.

Aamun puheessa Orpo kertoi pohtineensa paljon, kuka hän on. 56-vuotias konkaripoliitikko viittasi lapsuuteensa Köyliön kylällä Satakunnassa.

”Minä tunnen sen pojan, se on siellä aina ollut se pikkupoika. Se ei ole hävinnyt minnekään. Ne minun arvot kantavat. Ja ne ovat samat arvot kuin teillä, hyvät kokoomuslaiset”, Orpo sanoi.

Kokoomuksen puoluekokous jatkuu Jyväskylässä toista päivää. Lauantaina kokous jatkaa tavoiteohjelman ja puoluekokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelyä.

Iltapäivällä kuullaan myös varapuheenjohtajaehdokkaiden ja puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt.