Kuusamoon haetaan kalastusmestariaTyö ei kuitenkaan sisällä pilkillä istumista.
Voimalohi oy etsii kuusamolaiselle Käylän kalanviljelylaitokselle kalastusmestaria.
Nimikkeen ensivaikutelmasta huolimatta työ on käytännössä kalanviljelyä: mädintuotantoa, kasvatusta ja laitoksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi kalastusmestari pääsee mukaan vaelluskalojen palauttamiseen liittyviin tutkimusprojekteihin.
Tehtävään kuuluu myös päivystystä noin joka kolmas viikko ja tarvittaessa tuotantopäällikön sijaisuus.
Ammattikielessä “kalastus” on laajempi termi kuin mitä arkikielessä ehkä ajatellaan. Esimerkiksi kalatalouden erikoisammattitutkinnosta voi valmistua kalastusmestariksi.
Kasvatuslaitoksissa ammattinimikettä käytetään yleisesti kalanviljelyn tuotantoketjusta vastaavasta asiantuntijasta.
Voimalohi oy on Kemijoki oy:n ja PVO-Vesivoiman omistama yhtiö. Kasvatusyhtiö on perustettu huolehtimaan voimaloiden kalataloudellisista istutusvelvoitteista Kemi- ja Iijoen vesistöissä sekä Lieksanjoella.
