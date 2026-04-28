Pohjoistuuli hellittää ‒ pian mitataan jopa 20 lämpöasteen lukemia Viikon ajan vallinnut pohjoisvirtaus heikkenee ja lännestä alkaa virrata lämmintä ilmaa. Perjantaina lämpötila kohoaa ‒ sunnuntaihin mennessä lämpimin ilma väistyy.

Kylvöt jatkuvat vapun poutasäillä. Kuvituskuva. Kuva: Kari Salonen

Uutiset | Sää Antti Jylhä-Ollila

Keskiviikkona päivällä sää on poutainen ja aurinkoinen. Lämpötila jää vielä 10 asteen tuntumaan, mutta kylmä pohjoistuuli on jo heikentynyt.

Illalla länteen saapuu heikko lämmin rintama, pilvisyys lisääntyy ja yöllä ja perjantaiaamuna joitain sateita voi tulla.

Vapunaattona sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen, mutta idässä pilvisyys pysyy runsaana iltaan asti. Aurinkoisilla alueilla lännessä lämpötila kohoaa 15 asteeseen, mutta jää idässä viiden ja kymmenen asteen välille.

Perjantai on näillä näkymin viikon lämpimin päivä. Kuva: Ilmatieteen laitos

Vapunpäivä on lähipäivistä lämpimin. Laajalti on poutaa ja aurinkoista. Etelässä ja lännessä on jopa 20 astetta lämmintä ja idässä ja pohjoisessakin liki 15 astetta.

Lauantaina lämmin sää jatkuu maan etelä- ja keskiosassa, mutta Lappiin virtaa kylmempää ilmaa. Sunnuntaina kylmää ilmaa leviää etelään asti. Kylmenemisen yhteydessä tulee joitain sateita.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

