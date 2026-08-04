Vaasassa kerrostalossa räjähdys – yksi ihminen loukkaantunut vakavastiPelastuslaitos sai räjähdyksestä hälytyksen noin puoli yhden aikaa tiistain vastaisena yönä.
Vaasassa on sattunut yöllä räjähdys pienkerrostalossa, kertoi Pohjanmaan pelastuslaitos.
Päivystävä palomestari Teemu Jumpponen kertoi STT:lle, että Ristinummen kaupunginosassa sattuneessa räjähdyksessä loukkaantui vakavasti yksi ihminen. Hänet kuljetettiin sairaalahoitoon.
Tapahtuneen vuoksi parikymmentä asukasta jouduttiin evakuoimaan ja neljä asuntoa asetettiin käyttökieltoon. Lisäksi yhden asunnon parveke asetettiin käyttökieltoon.
Jumpponen kertoi hieman kello kolmen jälkeen yöllä, että suurin osa asukkaista oli päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa.
Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka saatiin Jumpposen mukaan nopeasti sammutettua.
Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä.
Pelastuslaitos sai räjähdyksestä hälytyksen noin puoli yhden aikaa tiistain vastaisena yönä.Artikkelin aiheet
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