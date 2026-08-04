Puolustusvoimat purki rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella – Suomeen ei harhautunut lennokkejaPuolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia.
Puolustusvoimat kertoo purkaneensa rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella. Suomeen ei harhautunut lennokkeja.
Rajoitukset purettiin aamulla kello seitsemän jälkeen. Puolustusvoimat kertoi aiemmin rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat tiedotti asiasta viestipalvelu X:ssä tiistaiaamulla.
Puolustusvoimat otti käyttöön ilmailun rajoitusalueen ennen puolta kuutta aamulla. Merialueen osalta rajoitusalue otettiin käyttöön hieman puoli kuuden jälkeen.
Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia.
Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin.
Muun muassa venäläinen uutistoimisto Tass kertoo, että paikallisten viranomaisten mukaan Pietarin lähistöllä on torjuttu lennokkeja.
Juttua päivitetty 4.8.2026 klo 8.25 tiedoilla, että Puolustusvoimat purki rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella, eikä lennokkeja harhautunut Suomeen.Artikkelin aiheet
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