Pohjanmaan poliisilla vilkas juhannus: mies puri konstaapelia SeinäjoellaSekavasti käyttäytynyt mies vastusti poliisin kiinniottoa hanakasti Seinäjoella juhannusaattona.
Pohjanmaan poliisilaitos kertoo juhannusaaton pitäneen sen partiot kiireisenä.
Sekavasti käyttäytynyt mies vastusti poliisin kiinniottoa hanakasti Seinäjoella juhannusaattona. Kiinniottotilanteessa mies muun muassa puri konstaapelia käteen.
Miehen epäillään olleen tilanteessa huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Poliisivankilaan päätynyttä miestä epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
Kaiken kaikkiaan Pohjanmaan poliisilla kirjattiin juhannusaattona yhteensä 251 tehtävää.
Vapautensa menetti yhteensä 21 henkilöä. Näistä noin puolessa syynä oli päihtymys tai häiriökäyttäytyminen.Artikkelin aiheet
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