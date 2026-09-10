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Kari Rahkonen ja Janne Koivisto pitävät loogisena, että jätteitä poltetaan pohjoisissa maissa, joissa on tarvetta lämmitysenergialle. Valvomoon vievältä ulkotasanteelta hahmottaa, miten laaja Riihimäen jätevoimalaitoksen alue on.

Näistä syistä jätettä kannattaa rahdata Suomeen poltettavaksi – vaarallisten jätteiden osoite on Riihimäki

Suomi tekee jätteestä energiaa tehokkaammin kuin moni muu maa. Kylmässä pohjolassa on tarvetta kaukolämmölle, jota saadaan myös vaarallisista jätteistä.
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Uutiset|Energia
10.9.202605:00
Katja Lamminen
Riihimäki
Lue artikkelin tiivistelmä
  • Riihimäen laitoksessa vaarallisia jätteitä poltetaan 1 150 asteessa ja muuta jätettä 850 asteessa kaukolämmön tuottamiseksi. NG Nordic Finland käsittelee valtaosan Suomen vaarallisista jätteistä.
  • Janne Koiviston mukaan jätettä kannattaa tuoda pohjoisiin maihin, joissa kaukolämmölle on tarvetta. Suomalaisilla jätteenpolttolaitoksilla energiatehokkuus on 90 prosenttia, eteläisemmissä maissa noin 30 prosenttia.
  • Viime vuonna Suomeen tuotiin jätteitä käsiteltäväksi 317 000 tonnia, josta noin puolet päätyi polttoon. Päätuontimaita olivat Italia, Iso-Britannia, Irlanti ja Puola.
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