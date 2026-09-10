Riihimäki
Näistä syistä jätettä kannattaa rahdata Suomeen poltettavaksi – vaarallisten jätteiden osoite on Riihimäki
Suomi tekee jätteestä energiaa tehokkaammin kuin moni muu maa. Kylmässä pohjolassa on tarvetta kaukolämmölle, jota saadaan myös vaarallisista jätteistä.
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- Riihimäen laitoksessa vaarallisia jätteitä poltetaan 1 150 asteessa ja muuta jätettä 850 asteessa kaukolämmön tuottamiseksi. NG Nordic Finland käsittelee valtaosan Suomen vaarallisista jätteistä.
- Janne Koiviston mukaan jätettä kannattaa tuoda pohjoisiin maihin, joissa kaukolämmölle on tarvetta. Suomalaisilla jätteenpolttolaitoksilla energiatehokkuus on 90 prosenttia, eteläisemmissä maissa noin 30 prosenttia.
- Viime vuonna Suomeen tuotiin jätteitä käsiteltäväksi 317 000 tonnia, josta noin puolet päätyi polttoon. Päätuontimaita olivat Italia, Iso-Britannia, Irlanti ja Puola.
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