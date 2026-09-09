Nurmon ja Kiuruveden biokaasulaitoksille investointiavustusta lähes 6 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointiavustusta yhteensä 5,6 miljoonaa euroa Nurmon ja Kiuruveden biokaasulaitoksille hiilidioksidin talteenottohankkeisiin. Avustus vauhdittaa bioperäisen hiilidioksidin talteenoton käyttöönottoa, kertoo Suomen Lantakaasu tiedotteessaan. Talteen otettu bioperäinen hiilidioksidi on tarkoitus hyödyntää uusiutuvien sähköpolttoaineiden tuotannossa.

Kiuruveden biokaasulaitoksen omistaa Lantakaasu, joka on myös Nurmon laitoksen enemmistöomistaja. Nurmon toinen omistaja on Atria.

Suomen Lantakaasun omistavat Valio ja ST1 Biokraft.

Nurmon ja Kiuruveden biokaasulaitokset käsittelevät erityisesti kotieläintilojen lantaa ja muita maatalouden ja elintarvikeketjun sivuvirtoja sekä tuottavat uusiutuvaa energiaa erityisesti raskaan liikenteen tarpeisiin.

Nurmon ja Kiuruveden biokaasulaitokset ovat maamme ensimmäisiä nesteytettyä biometaania tuottavia laitoksia Suomessa.