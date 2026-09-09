Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) julkaisemassa kuukausiennusteessa arvioidaan säätä seuraavan kuukauden ajaksi.

Kuukausiennusteen mukaan lämpötila on ennustejakson ensimmäisellä ja kolmannella viikolla koko maassa tavanomaista koleampi. Toisella viikolla lähinnä maan etelä- ja keskiosassa on tavanomaista koleampaa. Ennustejakson viimeisellä viikolla ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Ennustejakson ensimmäisellä viikolla koko maassa on tavanomaista sateisempaa. Toisella viikolla lähinnä maan etelä- ja keskiosassa on tavanomaista sateisempaa. Kahdella viimeisellä viikolla ennusteessa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Pidemmän vuodenaikaisennusteen mukaan loka–joulukuun keskilämpötila on tavanomaista korkeampi, etenkin maan pohjoisosassa.

Pidemmän vuodenaikaisennusteen mukaan loka–joulukuun keskilämpötila on tavanomaista korkeampi, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötilan poikkeama on pienempi ja ennusteen epävarmuus suurempi. Sademääräennusteessa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Ilmatieteen laitos tulkitsee ECMWF:n kuukausikohtaista ennustetta niin, että lämpötilapoikkeamissa ei näy kovin suuria eroja loka-, marras- ja joulukuun välillä.

Sen sijaan sademäärän suhteen kuukausien välillä näkyy enemmän vaihtelua.

Forecan mukaan lokakuu erottuu kuukausista selvästi vähäsateisimpana, jolloin korkeapainevoittoista säätä voitaisiin todennäköisimmin odottaa. Foreca korostaa, että toisin kuin kesällä, tämä ei kuitenkaan takaa pelkkää auringonpaistetta, vaan syksyllä korkeapainesää toteutuu usein harmaana ja pilvisenä säänä. Sateisemman sään poikkeamat näyttävät jäävän ennemmin Etelä-Eurooppaan, lämpimän Välimeren ympäristöön.

Marraskuun sademääräennuste jää Suomessa lähemmäs tavanomaista, mutta yleisesti Pohjois-Euroopan alueella on edelleen jonkin verran viitteitä vähäsateisemman sään suuntaan.

Joulukuussa tavallista sateisemman sään alue näyttää kurkottavan kohti pohjoista, jolloin matalapaineiden reitti voisi päästä viistämään Suomea etelästä.

Ilmatieteen laitos muistuttaa, että ennusteen tulkinnassa on otettava huomioon se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.