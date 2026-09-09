Tiistain tavoin keskiviikkona sateita on liikkunut eri puolilla maata. Huomenna torstaina kovimmat sateet ovat ennusteen mukaan nousemassa maan keskivaiheille, etenkin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Päivällä myös maan eteläosassa on paikoin epävakaista nousevien sadekuurojen vuoksi. Kuurojen ohessa voi myös ukkostaa, etenkin lounaassa.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Etelän kuurojen kohdalla paikkakuntakohtaisissa piste-ennusteissa on vielä eroja mallien välillä. Poutaisinta on Lapissa, missä pilvisyys pääsee rakoilemaan ja monin paikoin on aurinkoistakin. Lämpötila on päivällä 10 ja 18 asteen välillä.

Perjantaiyöhön tultaessa sateet vähenevät. Lapissa selkeillä alueilla voi esiintyä yöpakkasta, maan etelä- ja keskiosassa voi muodostua sumua paikoin. Perjantaina päivällä suurin osa sateista on väistynyt Suomen itäpuolelle, mutta maan itäosaan yltää vielä vähäisiä sadekuuroja. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja aurinko pääsee pilkahtamaan. Perjantain lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

Lauantaina sateista saadaan ennusteen mukaan taukoa korkeapaineen selänteen työntyessä päälle etelästä. Päivä onkin poutainen ja aurinkoinen. Lämpötiloissa ei tapahdu tosin suuria muutoksia edellisiin päiviin verrattuna.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi