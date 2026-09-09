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Juuri nyt | Nurmon ja Kiuruveden biokaasulaitoksille investointiavustusta lähes 6 miljoonaa euroa
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Olli Johansson kertoo syövänsä McDonald’sin tuotteita itse kolme tai neljä kertaa viikossa. McDonald’sin toimitusjohtajana hän on ollut pian yhdeksän vuotta. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa Ruokakeskolla ja Vaasan-leipomoilla.

McDonald’s vaihtaa pian tanskalaiseen lihaan – toimitusjohtajan mukaan kotimaisuuden kasvattaminen on mahdollista

Suomen McDonald’s ei käytä kotimaista lihaa. Nämä ovat ketjun kotimaiset raaka-aineet.
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Uutiset|Ruoka
9.9.202617:00
Paula Liesmäki
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