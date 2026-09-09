McDonald’s vaihtaa pian tanskalaiseen lihaan – toimitusjohtajan mukaan kotimaisuuden kasvattaminen on mahdollista

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Uutiset
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Ruoka
9.9.2026
17:00
Paula Liesmäki
Artikkelin aiheet
McDonald’s
kotimaisuus
pikaruoka
liha
kestävä kehitys
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