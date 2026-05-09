Lietevaunu irtosi ajon aikana traktorin perästä ja kaatui kyljelleen ajoväylälle Joensuussa, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tiedotteessaan.
Onnettomuus sattui lauantaina iltapäivällä Joensuun Kummuntiellä. Lietevaunu kaatui Iiksenjoen ylittävällä sillalla ja vaurioitti sillan kaiderakenteita.
Vaunun kyydissä oli noin 13 kuutiota lietettä, josta suurin osa valui jokeen, ja pieni osa jäi tiealueelle.
Henkilövahinkoja onnettomuudessa ei syntynyt, eikä siinä ollut muita osapuolia.
Paikalle saapunut pelastushenkilöstö raivasi onnettomuuspaikan kaivinkoneella ja ohjasi liikennettä. Pelastuslaitos tiedotti myös asiasta eteenpäin tarvittaville viranomaisille.
Sillalle on asetettu alennettu nopeusrajoitus kaiderakenteiden vaurioitumisen vuoksi.
