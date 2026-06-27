Kannuksen biokaasulaitoksen kehitys etenee vauhdilla – käsittelykapasiteetti jopa 700 000 tonnia vuodessa Hanketta pyörittävän CIPin keräämä rahasto tähtää noin 1,5 miljardin euron pääomaan, jolla rakennetaan biokaasuhankkeita ympäri maailman.

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Biokaasulaitoksia on noussut Suomeen useita viime vuosina. Kuvituskuva. Kuva: Seppo Pentti

Uutiset | Maatalous Onni Puutio

Nivalaan Suomen suurinta biokaasulaitosta rakentava Copenhagen Infrastructure Partners on aloittanut ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) Kannuksessa. Hankkeen eteneminen julkaistiin torstaina 25.6. järjestetyn Kannus Business Forumin yhteydessä.

Kannuksen biokaasulaitoksen raaka-aineiden käsittelykapasiteetti on alustavien suunnitelmien mukaan noin 600‒700 000 tonnia vuodessa ja biokaasun tuotantomäärä 200‒250 gigawattituntia (GWh) vuodessa. Se olisi valmistuessaan Suomen suurin.

Laitos hyödyntää alueen maatalouden jätevirtoja, kuten lietelantaa, olkea, ylijäämärehua sekä teollisuuden jätevirtoja tuottaakseen nesteytettyä biokaasua ja hiilidioksidia.

Kannuksen biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttaa konsulttiyhtiö Ramboll, joka järjestää YVA-ohjelman esittelyn syksyllä. Samanaikaisesti toteutetaan tarkemmat maaperätutkimukset, laitoksen tekninen suunnittelu ja sijoittelu Kannuksen Poleenkankaalle.

Varsinainen rakennuslupa haetaan alkuvuodesta 2027. Kaikki investointihankkeen luvat on tarkoitus saada lainvoimaiseksi vuoden 2027 loppuun mennessä. Rakentamisvaihe kestää noin puolitoista vuotta, joten Kannuksen biokaasulaitos olisi toiminnassa 2029 loppuun mennessä. Investoinnin suuruus on yli 100 miljoonaa euroa.

”Uuden rahaston kerääminen on edennyt erittäin suotuisasti ja Nivalassa rakentaminen etenee aikataulussa, joten nyt voimme jatkaa myös Kannuksessa eteenpäin.” Petter Sund

”Kannuksen biokaasulaitoksen kehitys etenee nyt vauhdilla”, kertoi CIPin projektijohtaja Petter Sund Kannuksen Business Forumissa.

”Uuden rahaston kerääminen on edennyt erittäin suotuisasti ja Nivalassa rakentaminen etenee aikataulussa, joten nyt voimme jatkaa myös Kannuksessa eteenpäin”, hän lisää.

CIPin keräämä rahasto tähtää noin 1,5 miljardin euron pääomaan, jolla rakennetaan biokaasuhankkeita ympäri maailman. Rahastossa on mukana mm. pohjoismaisia eläkerahastoja ja Euroopan Investointipankin investointirahasto (EIF). Rahaston kärkihanke Suomessa on Kannuksen biokaasulaitos, josta CIP ja Kannuksen kaupunki allekirjoittivat aluevaraussopimuksen jatkon marraskuussa 2025.

Varattu alue on noin 20 hehtaaria ja sijoittuu Poleenkankaalle kaavoituksessa olevaan uuteen ”Kannus eco-industrial park” kiertotalouspuistoon.