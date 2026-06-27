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Juuri nyt | EU:n komitea hyväksyi lyijyhaulien käyttöä koskevan rajoitusehdotuksen – lyijyluodit poistettiin kokonaan esityksestä
Tilaajalle | Kesähakkuista säädetään metsämaissa eri tavoin – Suomi erottuu muista