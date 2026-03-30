Öljyn hinta pysyttelee korkealla – Australia puolittaa polttoaineveron, Indonesia leikkaa kouluaterioitaRaakaöljyn hinta on sahannut sotauutisten tahtiin. Indonesia aikoo säästää noin 2,3 miljardia dollaria kouluaterioita vähentämällä.
Brent-raakaöljyn hinta oli maanantaina aamupäivällä Suomen aikaa noin 115 dollarissa barrelilta. Yön aikana hinta ehti käväistä lähes 117 dollarissa.
Raakaöljyn hinta on sahannut sotauutisten tahtiin. Viime viikolla barrelihinta ehti käydä alle sadassa dollarissa, kun yhdysvaltalaismediat uutisoivat Yhdysvaltojen lähettäneen Iranille suunnitelman sodan päättämisestä.
Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta puolestaan oli maanantaiaamuna noin sadassa dollarissa.
Aasian pörssit olivat aamulla Suomen aikaa laskussa öljyn korkean hinnan vuoksi. Muun muassa Hongkongin, Shanghain ja Singaporen pörssit olivat punaisella.
Indonesia aikoo leikata lasten koulussa saamia ilmaisia aterioita säästösyistä, sillä Lähi-idän sota on nostanut hintoja.
Australian pääministerin Anthony Albanesen mukaan maa on päättänyt puolittaa polttoaineveron. Tarkoituksena on auttaa muun muassa autoilijoita, joihin korkealle ponnahtaneet bensan hinnat ovat osuneet.
Polttoainevero puolitetaan kolmeksi kuukaudeksi.
Indonesia aikoo puolestaan leikata lasten koulussa saamia ilmaisia aterioita säästösyistä, sillä Lähi-idän sota on nostanut hintoja. Ilmaisia aterioita tarjotaan jatkossa viitenä päivänä viikossa kuuden sijasta.
Indonesian tarkoituksena on säästää noin 2,3 miljardia dollaria aterioita vähentämällä.
