Meteorologi vastaa: Lapissa lämpötilan nousu hieman muuta maata suurempaa

Ilmastonmuutos on ilmeisesti jo nyt nostanut lämpötiloja Suomessa. Millä alueella lämpötilat ovat nousseet eniten, ja miten se käytännössä vaikuttaa?

"Suomen vuosikeskilämpötilan on tutkittu kohonneen 0,2...0,4 astetta vuosikymmenessä viimeisten 40 vuoden aikana. Ilmastonmuutoksesta aiheutuva lämpeneminen on vuositasolla hidasta. Tästä syystä vuosien väliset suuret lämpötilaerot eivät suoraan selity ilmastonmuutoksella. Lapissa lämpötilan nousu on ollut hieman muuta maata suurempaa."

"Käytännön vaikutuksia on vaikea arvioida aluekohtaisesti ennalta, mutta yleisesti sään ääri-ilmiöt esiintyvät nykyistä useammin. Varsinkin etelä- ja keskiosassa talvet ovat entistä lauhempia ja vähälumisempia, pilvisyys lisääntyy ja auringonpaiste vähenee. Toisaalta myös kasvukausi pitenee."